Прокуратура обвинила президента

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии (JTOK) обвинила президента страны Александара Вучича в превышении служебных полномочий и их злоупотреблении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что основанием для предъявления обвинений стало интервью президента Сербии, вышедшее 3 ноября в программе Миломира Марича на телеканале TV Prva. В ходе беседы Вучич назвал инициированные прокуратурой расследования «фиктивными». По версии ведомства, такими заявлениями глава государства «пытается оказать несанкционированное влияние на ход и исход возбужденных дел, используя свой статус и полномочия президента».

«Своими оскорбительными и ложными заявлениями Александар Вучич вновь нападает на действующих прокуроров. Подобные неприемлемые высказывания президента, унижающие и порочащие должностных лиц… напрямую препятствуют осуществлению правосудия, подрывая тем самым конституционный и правовой порядок, а также верховенство закона», — говорится в заявлении прокуратуры.

В интервью Вучич, в частности, говорил о специальном законе, предусматривающем реконструкцию здания бывшего Генштаба, разрушенного в ходе авиаударов НАТО в 1999 году. Он напомнил, что еще в 2016 году договорился с США о создании на этом месте музея жертв агрессии НАТО, который планировалось профинансировать «на их деньги». Однако, по утверждению президента, прокуратура «по указанию извне» возбудила уголовное дело, чтобы снять с объекта защитный статус и «не позволить Сербии укрепить отношения с администрацией Трампа».