Золотоносное месторождение нашли в Турции

Власти Турции сообщили об обнаружении месторождения золота стоимостью свыше миллиарда долларов в провинции Сивас, где продолжаются геологоразведочные работы. О находке рассказали в горнодобывающей компании Ermaden.

Новое месторождение расположено в уезде Кангал в восточной провинции Сивас, его общий потенциальный объем оценивается в 424 тыс. унций, или около 12 тонн золота. Ориентировочная стоимость находки по текущему биржевому курсу составляет $1,7 млрд.

Компания Ermaden обладает лицензией на добычу на участке площадью более 5,8 тыс. гектаров. Уже проведено бурение в 360 точках, где осуществлялся отбор кернов. По результатам анализа, на месторождении возможно присутствие до 14 млн тонн руды с содержанием металла 0,89 грамма на тонну.

В компании отметили, что работы по разведке продолжаются. Сейчас идет уплотняющее бурение для уточнения объема ресурсов и оценки потенциала прииска.

Оценка запасов проводится независимыми и компетентными организациями, включая зарубежные структуры.