Суданские повстанцы сбили российский самолет

В Судане 4 ноября повстанцы сбили российский Ил-76, на борту которого находился экипаж с гражданами России. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Судьба россиян официально не подтверждена, но некоторые местные источники утверждают, что выживших нет. Комментариев от российских властей пока не поступало.

По данным Reuters, сведения о падении самолета раскрывают скрытые логистические схемы в ходе суданской гражданской войны. Ранее транспортный Ил-76 обслуживал RSF, однако за несколько месяцев до инцидента перешел на поддержку регулярной армии Судана.

Журналисты установили, что на борту находились как минимум два россиянина. Проверка их документов и фотографий, предоставленных RSF, в сочетании с данными социальных сетей позволила подтвердить личность членов экипажа. Один из них, по данным расследования, ранее мог быть вовлечен в торговлю оружием.

RSF показали снимки документов двух россиян, находившихся на борту вместе с тремя военнослужащими армии Судана. По характеристикам обломков, включая двигатель и стабилизаторы, удалось идентифицировать сбитый самолет как Ил-76 российского производства.