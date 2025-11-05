Украина снова качает газ через Балканы

Украина возобновила импорт газа по южному Трансбалканскому маршруту на фоне резкого обострения российских ударов по газовой и энергетической инфраструктуре страны, передает агентство Reuters.

По данным агентства, Украина в среду получит 1,1 млн кубометров газа по Трансбалканскому маршруту, тогда как во вторник объем импорта составил 0,78 млн кубометров. Маршрут соединяет украинскую газотранспортную систему с греческими СПГ-терминалами через территорию Молдовы, Румынии и Болгарии.

Как ранее сообщала украинская энергетическая консалтинговая компания ExPro, греческая DEPA Commercial, D.Trading — дочерняя структура Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК), а также швейцарская Axpo Trading забронировали мощности для поставок газа из Греции в Украину объемом около 0,6 млн кубометров в сутки.

На данный момент Украина ежедневно импортирует порядка 23 млн кубометров газа по другим направлениям: около 10 млн – из Венгрии, 8 млн – из Польши и еще 5 млн – из Словакии.

Трансбалканский маршрут оставался неактивным в сентябре и октябре, а до этого использовался лишь в июле и августе. Отсутствие спроса объяснялось высокой стоимостью транзита через четыре страны. Однако, как отмечают в ExPro, снижение тарифов молдавскими и румынскими операторами сделало маршрут экономически более привлекательным и позволило увеличить объемы бронирования в ноябре.