Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Глава МИД Финляндии сделала комплимент Османской империи

видео
17:10 579

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что из всех держав Россия в эпоху империи уважала лишь Османскую.

«Единственной силой, которую уважала Российская империя, была Османская империя», – сказала Валтонен, цитируя отрывок из книги The Russia Idea на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Хельсинки.

Турецкий министр ответил на это улыбкой.

Ранее сообщалось, что во время визита в Финляндию Фидан отметил, что Анкара будет продолжать искать пути урегулирования российско-украинской войны, подчеркнув, что мирные усилия должны учитывать реальные обстоятельства и интересы всех сторон.

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 689
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3704
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1300
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1099
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2568
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1308
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2728
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3345
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1558
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3476
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2222

