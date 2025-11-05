Глава МИД Финляндии сделала комплимент Османской империи

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что из всех держав Россия в эпоху империи уважала лишь Османскую.

«Единственной силой, которую уважала Российская империя, была Османская империя», – сказала Валтонен, цитируя отрывок из книги The Russia Idea на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Хельсинки.

Турецкий министр ответил на это улыбкой.

Ранее сообщалось, что во время визита в Финляндию Фидан отметил, что Анкара будет продолжать искать пути урегулирования российско-украинской войны, подчеркнув, что мирные усилия должны учитывать реальные обстоятельства и интересы всех сторон.