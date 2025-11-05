USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Объявлены даты проведения полуфинального и финального этапов Национального межшкольного хакатона

17:12 147

Определены даты проведения полуфинального и финального этапов проекта «Национальный межшкольный хакатон – 2025», реализуемого при поддержке Министерства науки и образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полуфинальный этап пройдет 28–30 ноября, финальный – 1 декабря 2025 года.

На этих этапах участники продемонстрируют свои навыки в презентации проектов, выполнении практических заданий и командном программировании.

В этом году в конкурсе приняли участие более 300 000 учащихся 5–11 классов по всей стране. После предварительного отбора 300 учащихся (74 команды) продолжат соревнование в полуфинале.

В настоящее время команды продолжают подготовку к полуфиналу. Их наставниками выступают опытные IT-специалисты, в том числе выпускники проекта CODE FOR FUTURE.

Отметим, что параллельно с хакатоном реализуется инициатива Code Hour Challenge, направленная на развитие ИКТ-навыков школьников. Этапы «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность», которые стартовали 27 октября, продлятся до 27 ноября. В этих этапах могут принять участие учащиеся 6–11 классов, успешно завершившие их и получившие сертификат. 

Учащиеся, не принявшие участия в предыдущих этапах, могут зарегистрироваться на портале codehour.edu.az и присоединиться к конкурсу.

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 692
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3706
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1303
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1100
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2570
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1309
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2730
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3346
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1558
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3477
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2223

ЭТО ВАЖНО

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 692
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3706
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1303
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1100
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2570
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1309
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2730
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3346
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1558
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3477
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2223
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться