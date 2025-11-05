Объявлены даты проведения полуфинального и финального этапов Национального межшкольного хакатона

Определены даты проведения полуфинального и финального этапов проекта «Национальный межшкольный хакатон – 2025», реализуемого при поддержке Министерства науки и образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Полуфинальный этап пройдет 28–30 ноября, финальный – 1 декабря 2025 года.

На этих этапах участники продемонстрируют свои навыки в презентации проектов, выполнении практических заданий и командном программировании.

В этом году в конкурсе приняли участие более 300 000 учащихся 5–11 классов по всей стране. После предварительного отбора 300 учащихся (74 команды) продолжат соревнование в полуфинале.

В настоящее время команды продолжают подготовку к полуфиналу. Их наставниками выступают опытные IT-специалисты, в том числе выпускники проекта CODE FOR FUTURE.

Отметим, что параллельно с хакатоном реализуется инициатива Code Hour Challenge, направленная на развитие ИКТ-навыков школьников. Этапы «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность», которые стартовали 27 октября, продлятся до 27 ноября. В этих этапах могут принять участие учащиеся 6–11 классов, успешно завершившие их и получившие сертификат.

Учащиеся, не принявшие участия в предыдущих этапах, могут зарегистрироваться на портале codehour.edu.az и присоединиться к конкурсу.