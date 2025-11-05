Американцы ответили Путину

В среду, 4 ноября, с базы Ванденберг на побережье Калифорнии Пентагон провел испытательный пуск модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III.

Несмотря на рутинный характер подобных мероприятий, нынешний запуск приковал к себе повышенное внимание. Он прошел вскоре после директивы администрации о возобновлении некоторых видов ядерных испытаний.

Официальные лица США настаивают, что пуск является плановым и не предполагает подрыва боевой части. Его цель — проверка надежности и точности систем одного из основных элементов ядерной триады США.

Новая версия трехступенчатой твердотопливной ракеты Minuteman III обладает колоссальной дальностью −10 000 километров и способна достичь цели за считанные десятки минут.

Испытания были давно запланированы и проводятся на регулярной основе. Они имеют сугубо технический характер и направлены на сбор данных о надежности и точности систем ракеты.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.