Обновленная школа №1 села Кебирли Бейлаганского района

Капитальный ремонт полной средней школы № 1 села Кебирли Бейлаганского района и строительство дополнительного учебного корпуса на 320 мест уже завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

В результате проекта в школе созданы современные условия для обучения 824 учащихся.

В рамках проекта полностью отремонтирована и приведена в соответствие с современными стандартами необходимая инфраструктура как в главном здании, так и в новом учебном корпусе.

В школе имеется 35 учебных классов, 3 лаборатории, 3 кабинета информатики, кабинеты допризывной подготовки и технологии, библиотека и читальный зал, а также актовый и спортивный залы, столовая.

Новый учебный корпус оснащен современными системами отопления и пожарной безопасности.

На дворовой территории проведено благоустройство, обустроены спортивные площадки и озелененные зоны.

Данный проект был реализован с целью модернизации образовательной инфраструктуры Бейлаганского района, обеспечения учащихся безопасными и комфортными условиями для обучения, а также создания условий для эффективной работы преподавателей.