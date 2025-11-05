USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Компания AS İnşaat построила 103 дома в селе Агалы

ФОТО
17:42 438

Компания AS İnşaat реализовала строительство 103 домов в рамках второго этапа проекта села Агалы.

С участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония открытия второго этапа села Агалы Зангиланского района. На мероприятии жителям села были вручены ключи от их новых домов.

С чувством гордости отмечаем, что в рамках следующего этапа программы «Большое возвращение», инициированной и осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, все работы по реконструкции в селе Агалы были успешно выполнены ООО AS İnşaat, входящим в состав группы компаний AS Group.

Реализация проекта началась в мае 2024 года. В рамках второго этапа строительства села Агалы было возведено всего 103 дома. Из них 55 индивидуальных жилых домов с двумя комнатами построены на участках площадью 12 соток каждый, при этом общая жилая площадь каждого дома составляет 72,71 м².

Оставшиеся 48 квартир расположены в трех жилых зданиях типа «таунхаус», состоящих из двух блоков. В этих зданиях размещены 36 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир.

Все дома в селе обеспечены современными инженерными коммуникациями. К каждому жилому и нежилому зданию проведен газ, а в домах установлены современные системы отопления с газовыми котлами (комби).

Наряду с жилой зоной, в селе разбит парк площадью 2,2 гектара. Он будет служить открытой зоной отдыха и развлечений для жителей сел Агалы и Мамедбейли, а также для гостей региона. Территория парка разделена на пять функциональных зон, где созданы всесторонние условия для отдыха, занятий спортом и досуга детей. Здесь высажены различные деревья и кустарники, сформированы зеленые зоны.

Проект, реализованный в рамках второго этапа села Агалы, выполнен в соответствии с концепцией «Умного села» и направлен на обеспечение жителей высокими стандартами жизни.

Напомним, первый этап строительства села Агалы также был реализован ООО AS İnşaat в соответствии с концепцией «Умного села» и успешно завершен в 2022 году. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

