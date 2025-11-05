Опять двадцать пять

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение остановить российско-украинскую войну.

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», – заявил Трамп во время встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии в Белом доме.

Ранее Трамп предположил, что российско-украинскую войну удастся прекратить в течение нескольких месяцев, поскольку Путин «хочет восстановить торговлю» с Вашингтоном.

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится», - заявил президент США.

На вопрос, получится ли договориться с Россией «за пару месяцев», Трамп ответил: «Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран».

