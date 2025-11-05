Израиль не остановится

Израиль продолжит уничтожать туннели в секторе Газа и ликвидировать боевиков ХАМАС. Как сообщает MİG News, об этом заявил министр обороны Исраэль Кац на фоне обсуждений судьбы боевиков, укрывающихся под землей.

«Политика Израиля в Газе ясна: Армия обороны Израиля работает над уничтожением туннелей и ликвидацией боевиков ХАМАС без ограничений в желтой зоне, находящейся под нашим контролем», — подчеркнул Кац.

По его словам, одной из целей Израиля остаются возвращение тел погибших заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора Газа.

Заявление министра прозвучало на фоне сообщений о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил предложение главы Генштаба Эяля Замира обменять боевиков ХАМАС, оставшихся в туннелях в Рафахе, на тело погибшего бойца Хадара Голдина.

Ранее сообщалось, что в подземных сооружениях в этом районе могут находиться около двухсот вооруженных боевиков. ХАМАС через посредников запросил безопасный коридор для их эвакуации.