Арабские браконьеры задержаны в Азербайджане

В приграничной степной зоне Гаджигабульского и Гобустанского районов задержаны иностранные граждане, нарушившие правила охоты. Как сообщает haqqin.az, задержанные оказались гражданами Сирии и Катара.

При осмотре автомобиля Toyota с госномером 90-CM-510, на котором они передвигались, сотрудники экологической службы обнаружили незаконно добытых птиц — одного сокола, трех голубей и четырех фазанов.

В Государственной службе экологической безопасности уточнили, что каждому из нарушителей назначен штраф в размере 2 000 манатов. Птицы были выпущены на волю на территории Ширванского национального парка.