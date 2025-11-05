USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне

17:53 1445

Сегодня в Вашингтоне состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители компаний из Армении, США, Азербайджана и других заинтересованных организаций, чтобы обсудить сотрудничество в рамках программы «Маршрут Трампа». Об этом армянским СМИ заявила директор программ Института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Лаура Линдерман.

На вопрос, обсуждаются ли эти вопросы как с Арменией, так и с Азербайджаном, Линдерман ответила: «Да, заинтересованные компании из Вашингтона, американские компании встречаются с представителями бизнес-сектора Азербайджана и Армении».

Что касается того, как «Маршрут Трампа» будет сочетаться и взаимодействовать с другими региональными транспортными инициативами, например, с инициативой Китая «Один пояс, один путь», она ответила: «Чем больше транзитных коридоров соединит Кавказ с Центральной Азией и Европой, а также север с югом, тем лучше. Это означает большую экономическую интеграцию для Армении, что, надеюсь, означает больше рабочих мест и лучшее будущее для армян, живущих в РА. Я очень положительно отношусь к вопросу дополнительных коридоров».

На вопрос, как «Маршрут Трампа» изменит ситуацию на Южном Кавказе, Линдерман заявила следующее: «Думаю, это может принести большую пользу Южному Кавказу в будущем, поскольку чем больше Южный Кавказ сможет сотрудничать, тем сильнее он будет. Это дает им больше рычагов для экономической интеграции и наличия мощных маршрутов через регион».

Что касается того, какая компания будет координировать деятельность «Маршрута Трампа», то директор программ Института Центральной Азии и Кавказа подчеркнула: «Насколько я понимаю, ведутся переговоры с различными международными компаниями из Европы, Центральной Азии и США. Поэтому, думаю, что над «Маршрутом Трампа» будут работать разные компании».

На вопрос, будет ли Россия каким-либо образом интегрирована в этот процесс, Линдерман ответила: «Не думаю, что Россия вообще будет интегрирована в этот коридорный процесс. Но, возможно, у них есть другие коридоры, над которыми они работают с Арменией, например, коридор Север-Юг».

