Компания AS İnşaat отстроила село Мамедбейли по современным стандартам

Село Мамедбейли в Зангиланском районе построено компанией AS İnşaat в соответствии с современными стандартами.

С участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония открытия села Мамедбейли. Первым переселенцам, которым предстоит переехать в село, были вручены ключи от их новых домов.

С гордостью отмечаем, что в рамках следующего этапа программы «Великое возвращение», инициированной и осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, все восстановительные и строительные работы в селе Мамедбейли были успешно реализованы ООО AS İnşaat, входящим в состав группы компаний AS Group.

Реализация проекта началась в мае 2024 года. На территории площадью 51,6 гектара построено 188 индивидуальных жилых домов и 2 административных здания. Из общего числа домов 149 — одноэтажные, а 39 — двухэтажные.

Проект домов был разработан с учетом количества комнат: 39 двухкомнатных, 55 трехкомнатных, 55 четырехкомнатных и 39 пятикомнатных домов. Каждый дом располагает приусадебным участком площадью 12 соток и вспомогательным строением.

В селе также построены два многофункциональных нежилых здания. На стенах административных зданий, подпорных стенах и переходах нанесены декоративные росписи, придающие селу эстетическую выразительность.

В Мамедбейли создана современная инженерно-коммуникационная инфраструктура, включающая дорожное и тротуарное покрытие, линии питьевого и оросительного водоснабжения, бытовую канализацию, газопроводы и высоковольтные кабельные линии напряжением 35 кВ. На территории установлены 185 осветительных опор, 4 трансформатора мощностью 1000 кВ, а также 34 водяные скважины.

В каждом доме в зависимости от количества комнат установлено от 4 до 6 солнечных панелей мощностью 550 Вт каждая. Для обеспечения высокоскоростного интернета проложены волоконно-оптические кабели. В результате все жилые и административные здания полностью обеспечены водой, электричеством, газом и интернетом.

Внутренние дороги села построены, заасфальтированы и оснащены дорожными знаками. Для удобства детей и людей с ограниченными возможностями на тротуарах установлены пандусы. Территория благоустроена: высажены деревья, созданы зеленые зоны и проведены масштабные работы по озеленению и благоустройству.

В центре села построен фонтан в виде восьмигранной призмы, отражающий исторические мотивы. Его дизайн вдохновлен мавзолеем, воздвигнутым в 1305 году в селе Мамедбейли в честь Мухаммеда, сына аль-Хаджи Йахьи.

Село Мамедбейли расположено в 16 километрах от города Зангилана и соединено с «умным селом» Агалы двухполосным тоннелем. Этот тоннель способствует повышению экономической эффективности и социального комфорта.

Благодаря этому жители Мамедбейли смогут пользоваться инфраструктурой села Агалы — школой на 360 ученических мест, детским садом на 60 мест, Семейным центром здоровья, а также объектами бытового обслуживания, сервисным центром, аптеками, торговым комплексом и пятизональным парком.