Помощник Алиева пожелал удачи «Карабаху» и «Челси»

18:17 778

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с госминистром Британии по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути.

Как сообщил Гаджиев в соцсети Х, «встреча прошла в духе стратегического партнерства».

Стороны обсудили вопросы расширения и углубления сотрудничества в таких направлениях, как транспорт, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, оборона и военное взаимодействие. Гаджиев также пожелал успехов командам «Карабах» и «Челси» в сегодняшнем матче.

Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 107
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 615
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
18:39 758
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 7134
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4403
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 3366
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 1448
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 1443
Американская ракета переполошила Россию
Американская ракета переполошила Россию обновлено 18:23
18:23 3657
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 4698
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 2882

