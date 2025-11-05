Помощник Алиева пожелал удачи «Карабаху» и «Челси»

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с госминистром Британии по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути.
Как сообщил Гаджиев в соцсети Х, «встреча прошла в духе стратегического партнерства».
Стороны обсудили вопросы расширения и углубления сотрудничества в таких направлениях, как транспорт, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, оборона и военное взаимодействие. Гаджиев также пожелал успехов командам «Карабах» и «Челси» в сегодняшнем матче.