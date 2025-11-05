Российский рынок акций упал после заявления Белоусова

Российский рынок акций падает на фоне новостей о том, что министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину подготовить полномасштабные ядерные испытания.

Как передает РБК, индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,65% и на минимуме в 18:03 по Баку составил 2554,5 пункта.

Президент РФ в ответ на заявления министра обороны поручил военным ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

В конце октября индекс Мосбиржи упал ниже 2450 пунктов впервые с декабря 2024 года, напоминает РБК. Это произошло на фоне усиления геополитических опасений и отсутствия поддерживающих сигналов с заседания Банка России по ставке.