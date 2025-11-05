Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 4-го тура Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и действующим чемпионом мира среди клубов - английским «Челси».
Судить игру будет бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гишамером.
У «Карабаха» и «Челси» после трех туров по 6 очков. Команда Энцо Марески занимает 13-е место, а подопечные Гурбана Гурбанова - 15-е.
«Карабах» после грандиозных побед над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0) проиграл в Бильбао «Атлетику» (1:3).
«Челси» на старте уступил в Мюнхене «Баварии» (1:3), а затем одолел ту же «Бенфику» (1:0) и разгромил «Аякс» (5:1).
«Карабах» играл с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18. На «Стэмфорд Бридж» азербайджанская команда проиграла 0:6, а на Бакинском Олимпийском стадионе - 0:4.
В семи матчах с английскими клубами «Карабах» смог забить лишь раз, пропустив 21 мяч. Все соперники представляли Лондон - «Челси», «Арсенал», «Тоттэнхем».
Для «Челси» Баку вообще удачный город. В 2019 году «аристократы» разгромили тут «Арсенал» (4:1) и выиграли Лигу Европы.
В чемпионате Англии «Челси» занимает сейчас 7-е место, отставая на 8 очков от лидирующего «Арсенала». Летом этого года команда выиграла клубный чемпионат мира, разгромив в финале «ПСЖ» - 3:0. А чуть ранее лондонцы выиграли Лигу конференций.
Помимо этого, «Челси» - 6-кратный чемпион Англии, а также 2-кратный победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.
Сегодня в Лиге чемпионов состоятся еще восемь матчей:
«Пафос» (Кипр) - «Вильярреал» (Испания)
«Аякс» (Нидерланды) - «Галатасарай» (Турция)
«Бенфика» (Португалия) - «Байер» (Германия)
«Брюгге» (Бельгия) - «Барселона» (Испания)
«Интер» (Италия) - «Кайрат» (Казахстан)
«Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Германия)
«Марсель» (Франция) - «Аталанта» (Италия)
«Ньюкасл» (Англия) - «Атлетик» (Испания)
Результаты вчерашних игр:
«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия) - 0:0
«Славия» (Чехия) - «Арсенал» (Англия) - 0:3
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Испания) - 1:0
«ПСЖ» (Франция) - «Бавария» (Германия) - 1:2
«Атлетико» (Испания) - «Юнион» (Бельгия) - 3:1
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Монако» (Франция) - 0:1
«Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия) - 1:1
«Олимпиакос» (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
«Тоттенхэм» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 4:0.