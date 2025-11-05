Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 4-го тура Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и действующим чемпионом мира среди клубов - английским «Челси».

«Челси» на старте уступил в Мюнхене «Баварии» (1:3), а затем одолел ту же «Бенфику» (1:0) и разгромил «Аякс» (5:1).

« Карабах » после грандиозных побед над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0) проиграл в Бильбао «Атлетику» (1:3).

У « Карабах а» и «Челси» после трех туров по 6 очков. Команда Энцо Марески занимает 13-е место, а подопечные Гурбана Гурбанова - 15-е.

Судить игру будет бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гишамером.

«Карабах» играл с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18. На «Стэмфорд Бридж» азербайджанская команда проиграла 0:6, а на Бакинском Олимпийском стадионе - 0:4.

В семи матчах с английскими клубами «Карабах» смог забить лишь раз, пропустив 21 мяч. Все соперники представляли Лондон - «Челси», «Арсенал», «Тоттэнхем».

Для «Челси» Баку вообще удачный город. В 2019 году «аристократы» разгромили тут «Арсенал» (4:1) и выиграли Лигу Европы.

В чемпионате Англии «Челси» занимает сейчас 7-е место, отставая на 8 очков от лидирующего «Арсенала». Летом этого года команда выиграла клубный чемпионат мира, разгромив в финале «ПСЖ» - 3:0. А чуть ранее лондонцы выиграли Лигу конференций.

Помимо этого, «Челси» - 6-кратный чемпион Англии, а также 2-кратный победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.