Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»

«Несколько дней назад поступила телеграмма от посла [РФ в США Александра] Дарчиева, который пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа вот этих резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», - сказал Нарышкин на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Его заявления приводит ТАСС.

Россия запросила у США «разъяснения» относительно сообщений о том, что президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Наши коллеги-дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений, и попросили разъяснений в СНБ и в Госдепе. На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснение по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», - добавил директор СВР РФ.

Первый замминистра иностранных дел России Сергей Белоусов, в свою очередь, отметил, что Вашингтон «активно наращивает стратегические наступательные вооружения».

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.