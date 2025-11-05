USD 1.7000
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»

Россия запросила у США «разъяснения» относительно сообщений о том, что президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Несколько дней назад поступила телеграмма от посла [РФ в США Александра] Дарчиева, который пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа вот этих резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», - сказал Нарышкин на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Его заявления приводит ТАСС.

«Наши коллеги-дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений, и попросили разъяснений в СНБ и в Госдепе. На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснение по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», - добавил директор СВР РФ.

Первый замминистра иностранных дел России Сергей Белоусов, в свою очередь, отметил, что Вашингтон «активно наращивает стратегические наступательные вооружения».

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 115
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 626
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
18:39 764
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 7138
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4407
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 3371
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 1451
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 1446
Американская ракета переполошила Россию
Американская ракета переполошила Россию обновлено 18:23
18:23 3663
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 4704
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 2886
