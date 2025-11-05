USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Центробанки мира рекордно закупаются золотом

19:23 606

Центробанки мира в сентябре приобрели 39 тонн золота, это рекордный показатель с начала текущего года, пишет Fxstreet со ссылкой на сообщение Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). 

Сентябрьские объемы оказались на 79% больше, чем в предыдущем месяце, и выше среднего годового показателя примерно на 27 тонн, говорится в публикации. В WGC считают, что рост спроса на золото, несмотря на рекордные цены, «является свидетельством того, что центральные банки продолжают стратегически наращивать золото».

Уточняется, что крупнейшим покупателем золота стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас — и сразу на 15 тонн. Национальные банки Казахстана и Гватемалы приобрели 8 и 6 тонн золота соответственно. 

В середине октября цена золота впервые в истории превысила $4200 за унцию. Инвесторы традиционно рассматривают золото как средство защиты капитала в периоды геополитических и экономических потрясений. Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечал Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Кроме того, на ситуацию повлияли агрессивная торговая политика Трампа и военные конфликты. Росту цен на золото также способствовали политические кризисы во Франции и Японии, которые усилили опасения по поводу фискальной политики, поясняло агентство.

Bank of America спрогнозировал цену золота на уровне $5000 за унцию на 2026 год. В банке ожидают, что драгметалл продолжит рост в следующем году на фоне политики Белого дома.

Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси» Стартовые составы; обновлено
20:51 2231
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 6136
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 2908
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 1277
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 1399
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 2430
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 8210
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4851
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 4585
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2402
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 2212

