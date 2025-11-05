Центробанки мира рекордно закупаются золотом

Центробанки мира в сентябре приобрели 39 тонн золота, это рекордный показатель с начала текущего года, пишет Fxstreet со ссылкой на сообщение Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

Сентябрьские объемы оказались на 79% больше, чем в предыдущем месяце, и выше среднего годового показателя примерно на 27 тонн, говорится в публикации. В WGC считают, что рост спроса на золото, несмотря на рекордные цены, «является свидетельством того, что центральные банки продолжают стратегически наращивать золото».

Уточняется, что крупнейшим покупателем золота стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас — и сразу на 15 тонн. Национальные банки Казахстана и Гватемалы приобрели 8 и 6 тонн золота соответственно.

В середине октября цена золота впервые в истории превысила $4200 за унцию. Инвесторы традиционно рассматривают золото как средство защиты капитала в периоды геополитических и экономических потрясений. Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечал Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Кроме того, на ситуацию повлияли агрессивная торговая политика Трампа и военные конфликты. Росту цен на золото также способствовали политические кризисы во Франции и Японии, которые усилили опасения по поводу фискальной политики, поясняло агентство.

Bank of America спрогнозировал цену золота на уровне $5000 за унцию на 2026 год. В банке ожидают, что драгметалл продолжит рост в следующем году на фоне политики Белого дома.