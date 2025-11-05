USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

До спецпредставителя Евросоюза довели позицию Азербайджана

19:36 713

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджан-Евросоюз, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Подчеркнуто, что высокоуровневые контакты и проведенные в последние месяцы диалоги вызывают удовлетворение, также указано на важность продолжения усилий в этом направлении.

Спецпредставитель выразила готовность Европейского союза поддержать договоренности, достигнутые в рамках Вашингтонского саммита.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о достигнутом прогрессе и перспективах процесса нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, довел до ее сведения позицию Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси» Стартовые составы; обновлено
20:51 2232
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 6137
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 2908
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 1277
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 1399
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 2430
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 8210
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4851
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 4585
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2402
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 2212

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси» Стартовые составы; обновлено
20:51 2232
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 6137
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 2908
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 1277
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 1399
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 2430
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 8210
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4851
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 4585
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2402
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 2212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться