До спецпредставителя Евросоюза довели позицию Азербайджана

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджан-Евросоюз, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Подчеркнуто, что высокоуровневые контакты и проведенные в последние месяцы диалоги вызывают удовлетворение, также указано на важность продолжения усилий в этом направлении.

Спецпредставитель выразила готовность Европейского союза поддержать договоренности, достигнутые в рамках Вашингтонского саммита.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов проинформировал Магдалену Гроно о достигнутом прогрессе и перспективах процесса нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, довел до ее сведения позицию Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.