Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»

Председатель правления Caspian Policy Center дипломат Ричард Хогланд, выступая на мероприятии на тему «Десятилетие партнерства: что ждет формат C5+1 впереди?», состоявшемся в Вашингтоне, заявил, что Азербайджан следует включить в формат «С5+1» между США и странами Центральной Азии.

«Я хотел бы внести одно предложение, которое, надеюсь, страны С5 обсудят в Вашингтоне на этой неделе, особенно во время завтрашнего саммита, - сказал Хогланд. - Речь идет о том, чтобы институционализировать формат С5 как международную организацию. Или, возможно, правильнее будет сказать - С6, поскольку Азербайджан все активнее участвует во всех встречах С5».

Хогланд сравнил эту инициативу с созданием АСЕАН в Юго-Восточной Азии и Балтийского совета: «Когда существует международная организация, она имеет большее влияние на мировой арене».

По словам дипломата, странам Центральной Азии «необходимо эффективно выстраивать отношения с соседями - Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном, а также с более отдаленными партнерами, такими как ЕС и США. Страны С5 успешно справляются с этим, каждая по-своему».