Трамп обещает завершить «еще одну войну»

Президент США Дональд Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон завершил восемь войн и сделает это еще с одной.

«Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. Восемь войн. Нам предстоит [остановить] еще одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена», — сказал он.

Трамп ранее заявлял, что за время своего второго президентского срока завершил восемь конфликтов: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

В ходе предвыборной кампании он обещал завершить войну в Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени.

