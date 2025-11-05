Блогера Маркаряна оставили за решеткой

USD 1.7000
Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна, которого обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Маркаряна задержали 23 августа. Следствие установило, что блогер в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором «порочил память» российских военных. 25 августа Маркаряна отправили под стражу, он не признал вину.

В начале года российская прокуратура требовала возбудить дело против Маркаряна «о призывах к терроризму». Тогда надзорный орган выяснил, что блогер в интервью призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям. После этого Маркарян уехал из России, однако 23 августа стало известно, что он вернулся в страну.

Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси» Стартовые составы; обновлено
20:51 2243
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 6147
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 2908
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 1280
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 1403
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 2433
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 8214
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4852
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 4590
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2403
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 2213

