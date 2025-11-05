Блогера Маркаряна оставили за решеткой

Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей блогера Арсена Маркаряна, которого обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Маркаряна задержали 23 августа. Следствие установило, что блогер в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором «порочил память» российских военных. 25 августа Маркаряна отправили под стражу, он не признал вину.

В начале года российская прокуратура требовала возбудить дело против Маркаряна «о призывах к терроризму». Тогда надзорный орган выяснил, что блогер в интервью призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям. После этого Маркарян уехал из России, однако 23 августа стало известно, что он вернулся в страну.