Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана

20:30 679

Армения не отозвала ни один иск в международных судебных инстанциях, поданных против Азербайджана. Об этом заявил представитель Армении по международно-правовым вопросам Карен Андреасян, его слова приводят армянские СМИ.

По словам Андреасяна, «ничего подобного не обсуждается». Он пообещал, что, «если это случится, я вас обязательно проинформирую». «Наш офис не получал никаких предложений, инструкций, приказов или решений правительства либо Национального собрания об уступках в правовых процессах хоть на шаг», - уверяет Андреасян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз заявлял о готовности Армении отказаться от международных исков против Азербайджана после подписания мирного соглашения. 

Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси»
Лига чемпионов: чемпион Азербайджана «Карабах» против чемпиона мира «Челси» Стартовые составы; обновлено
20:51 2247
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 6150
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 2908
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 1282
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 1405
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 2433
Что происходит в Покровске? Заявление Украины
Что происходит в Покровске? Заявление Украины обновлено 16:30
16:30 8214
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 4852
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 4592
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2406
Опять двадцать пять
Опять двадцать пять трамп о войне в Украине
17:34 2215

