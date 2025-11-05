Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана

Армения не отозвала ни один иск в международных судебных инстанциях, поданных против Азербайджана. Об этом заявил представитель Армении по международно-правовым вопросам Карен Андреасян, его слова приводят армянские СМИ.

По словам Андреасяна, «ничего подобного не обсуждается». Он пообещал, что, «если это случится, я вас обязательно проинформирую». «Наш офис не получал никаких предложений, инструкций, приказов или решений правительства либо Национального собрания об уступках в правовых процессах хоть на шаг», - уверяет Андреасян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз заявлял о готовности Армении отказаться от международных исков против Азербайджана после подписания мирного соглашения.