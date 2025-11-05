Григорян в Москве рассказал о «Маршруте Трампа»

USD 1.7000
Проект транзитного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), направленный на создание устойчивой инфраструктуры для транспортного и коммуникационного взаимодействия, будет использоваться не как инструмент конкуренции, а как механизм сотрудничества и взаимного процветания. С таким пояснением секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил на 13-м заседании секретарей Совбезов государств-участников СНГ в Москве.

По его словам, эти меры создают экономическую взаимозависимость в регионе, способствуют институционализации мира. Разблокировка транспортных и коммуникационных маршрутов «является стратегическим шагом», который не только улучшает инфраструктуру, но и укрепляет доверие между народами.

«В рамках программы TRIPP мы также стремимся создать реальную среду сотрудничества и взаимной выгоды не только между Арменией и Азербайджаном, но и с другими странами СНГ, обеспечивая интеграцию армянских маршрутов в более широкие евразийские сети», - сказал Григорян.

Он также рассказал, что регион Южного Кавказа «переживает период важных изменений как на политическом, так и на инфраструктурном и идеологическом уровнях».

Григорян напоминает о вашингтонском соглашении 8 августа 2025 года в Белом доме, где состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении и США: «В результате вашингтонского соглашения на Южном Кавказе установился мир, и теперь мы работаем над институционализацией мира с Азербайджаном. Сегодня, когда Южный Кавказ постепенно освобождается от тяжелого наследия военных конфликтов, открываются новые горизонты для мирного и устойчивого развития».

