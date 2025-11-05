Крупное месторождение золота нашли в Турции

USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

В провинции Сивас на востоке Турции обнаружено месторождение золота объемом 424 тыс. унций. Об этом сообщила пресс-служба компании Erdemir, которая является ведущим интегрированным производителем стали в Турции.

Отмечается, что месторождение может иметь 14,9 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,89 грамма на тонну. Таким образом ориентировочная стоимость открытия может составлять 1,7 млрд долларов.

Компания владеет лицензией на разработку более 5,8 тыс. гектаров территории, где уже были проведены работы на месторождении в селе Аладжахан, что в провинции Сивас. Там уже было проведено 360 бурений на глубину более 96 тысяч метров.

В сообщении компании отмечается, что геологоразведочные работы на месторождении продолжаются, ведется уплотняющее бурение, после которого планируется более точно оценить объемы запасов и определить ресурсный потенциал этого прииска. 

