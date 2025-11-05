Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы

Сегодня азербайджанская команда принимала в Бакинском дворце спорта польский клуб «Энерга Трефл» и победила со счетом 92:87.

Теперь у «Нефтчи» и поляков по три победы в четырех матчах, и они возглавляют турнирную таблицу.

В эти минуты в Эстонии играют две другие команды этой группы - местный «Калев/Крамо» и азербайджанский «Абшерон Лайонс». У эстонцев на данный момент одна победа, у «Львов» побед нет.

В Кубке Европы 10 победителей групп и шесть лучших команд среди занявших 2-е места выйдут в следующий раунд.