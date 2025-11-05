У кофе по-турецки теперь есть европейский статус

Турецкий кофе получил в Евросоюзе статус TSG (Traditional speciality guaranteed - гарантированная традиционная специализация) и станет первым продуктом из Турции, попавшим в соответствующий список, пишут турецкие СМИ.

Как сообщил Союз палат и бирж Турции, регистрация утверждена в среду в Официальном вестнике ЕС и через три месяца при отсутствии возражений окончательно вступит в силу.

«После завершения трехмесячного срока турецкий кофе станет первым традиционным наименованием продукта из Турции, зарегистрированным в ЕС. Турецкий кофе - один из самых важных символов нашей культуры. Он также включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его история насчитывает более 500 лет, и это не просто напиток, но и символ гостеприимства, общения и дружбы», - говорится в сообщении союза.

Статус TSG закрепляет традиционные особенности продукта, в частности способ приготовления и состав, без привязки к конкретному географическому региону. Регистрация TSG защищает продукт от фальсификации и нецелевого использования.

Ранее порядка 40 продуктов Турции получили сертификаты географического указания в ЕС (Protected geographical indication, PGI). Такой статус закрепляет связь между определенным географическим регионом и названием продукта. В этом списке среди последних зарегистрированных продуктов из Турции значатся выпечка кайтаз из провинции Хатай и лахмаджун из Газиантепа. Решение по этим видам продуктов также опубликовано в Официальном вестнике ЕС в среду.