У кофе по-турецки теперь есть европейский статус

Турецкий кофе получил в Евросоюзе статус TSG (Traditional speciality guaranteed - гарантированная традиционная специализация) и станет первым продуктом из Турции, попавшим в соответствующий список, пишут турецкие СМИ.

Как сообщил Союз палат и бирж Турции, регистрация утверждена в среду в Официальном вестнике ЕС и через три месяца при отсутствии возражений окончательно вступит в силу.

«После завершения трехмесячного срока турецкий кофе станет первым традиционным наименованием продукта из Турции, зарегистрированным в ЕС. Турецкий кофе - один из самых важных символов нашей культуры. Он также включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его история насчитывает более 500 лет, и это не просто напиток, но и символ гостеприимства, общения и дружбы», - говорится в сообщении союза.

Статус TSG закрепляет традиционные особенности продукта, в частности способ приготовления и состав, без привязки к конкретному географическому региону. Регистрация TSG защищает продукт от фальсификации и нецелевого использования.

Ранее порядка 40 продуктов Турции получили сертификаты географического указания в ЕС (Protected geographical indication, PGI). Такой статус закрепляет связь между определенным географическим регионом и названием продукта. В этом списке среди последних зарегистрированных продуктов из Турции значатся выпечка кайтаз из провинции Хатай и лахмаджун из Газиантепа. Решение по этим видам продуктов также опубликовано в Официальном вестнике ЕС в среду.

Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»!
Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»! обновлено 22:23
22:23 4760
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
21:14 362
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 7798
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 3240
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 2280
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 2015
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 3198
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
22:23 9029
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 5165
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 5411
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2985

