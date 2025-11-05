USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Надежды Грузии

21:22 517

Власти Грузии надеются к 2030 году вступить в Евросоюз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к Тбилиси. Об этом сказал журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Накануне Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении, где говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен из-за «регресса».

«Все это (доклад), конечно же, говорит о двойном стандарте, несправедливости. Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. Я еще раз повторю, что у нас другие ожидания, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе. Мы хотим стать членами Евросоюза к 2030 году и надеемся, что до этого в ЕС ситуация радикально изменится», - сказал Кобахидзе.

В ноябре 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»!
Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»! обновлено 22:23
22:23 4766
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
21:14 364
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 7801
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 3240
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 2282
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 2016
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 3199
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
22:23 9031
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 5165
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 5412
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2985

