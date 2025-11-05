Надежды Грузии

Власти Грузии надеются к 2030 году вступить в Евросоюз, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к Тбилиси. Об этом сказал журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Накануне Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении, где говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен из-за «регресса».

«Все это (доклад), конечно же, говорит о двойном стандарте, несправедливости. Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. Я еще раз повторю, что у нас другие ожидания, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе. Мы хотим стать членами Евросоюза к 2030 году и надеемся, что до этого в ЕС ситуация радикально изменится», - сказал Кобахидзе.

В ноябре 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.