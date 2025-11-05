Германия ставит запрет россиянам

С 1 января 2026 года гражданам России для получения въездной визы в Германию потребуется биометрический заграничный паспорт, сообщается на сайте диппредставительства ФРГ в РФ.

Использование небиометрических загранпаспортов РФ будет разрешено только в тех случаях, когда в них есть действующая германская виза. При этом до 31 декабря текущего года германские загранпредставительства по-прежнему выдают визы владельцам российских небиометрических паспортов, и такие визы могут быть использованы ими для въезда и пребывания в Германии без получения дополнительных документов, указывается далее.

Подача заявлений о выдаче новых виз или продление ранее выданных разрешений на пребывание в Германии с 1 января 2026 года будут возможны лишь по предъявлению биометрического паспорта РФ.

Аналогичные решения ранее приняли Дания, Чехия, Франция, Эстония, Латвия, Литва, а также входящая в Шенгенскую зону Исландия.