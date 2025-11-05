USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Германия ставит запрет россиянам

21:50 516

С 1 января 2026 года гражданам России для получения въездной визы в Германию потребуется биометрический заграничный паспорт, сообщается на сайте диппредставительства ФРГ в РФ.

Использование небиометрических загранпаспортов РФ будет разрешено только в тех случаях, когда в них есть действующая германская виза. При этом до 31 декабря текущего года германские загранпредставительства по-прежнему выдают визы владельцам российских небиометрических паспортов, и такие визы могут быть использованы ими для въезда и пребывания в Германии без получения дополнительных документов, указывается далее.

Подача заявлений о выдаче новых виз или продление ранее выданных разрешений на пребывание в Германии с 1 января 2026 года будут возможны лишь по предъявлению биометрического паспорта РФ.

Аналогичные решения ранее приняли Дания, Чехия, Франция, Эстония, Латвия, Литва, а также входящая в Шенгенскую зону Исландия.

Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»!
Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»! обновлено 22:23
22:23 4770
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
21:14 365
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 7804
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 3240
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 2284
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 2018
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 3199
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
22:23 9034
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 5165
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 5413
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2985

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»!
Лига чемпионов: «Карабах» обыгрывает «Челси»! обновлено 22:23
22:23 4770
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
21:14 365
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
20:36 7804
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
14:07 3240
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
19:53 2284
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
19:10 2018
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
18:55 3199
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
22:23 9034
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп; все еще актуально
12:27 5165
Растет число жертв авиакатастрофы в США
Растет число жертв авиакатастрофы в США обновлено 18:02
18:02 5413
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
Азербайджанские и армянские бизнесмены встретились в Вашингтоне
17:53 2985
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться