Трамп предупредил соратников: «...Будут большие проблемы»

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) могла навредить Республиканской партии сильнее, чем демократам, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи сенаторов-республиканцев Конгресса США с Дональдом Трампом.

Портал отмечает, что президент США в ходе закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшей приостановки работы правительства партия «будет убита», а ее представителей станут считать «бездельниками-республиканцами». Он отметил, что шатдаун необходимо завершить как можно скорее, добившись прекращения так называемого филибастера (флибустьерства) - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по словам Трампа, придерживаются его политические оппоненты. «Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы», - приводит портал слова, с которыми Трамп обратился к сенаторам-республиканцам.

Ранее Bloomberg сообщал, что приостановка работы правительства США еженедельно обходится американской экономике примерно в $15 млрд. Экономисты предупреждают, что если шатдаун продлится до Дня благодарения, который отмечается 27 ноября, безвозвратные потери составят около $14 млрд.