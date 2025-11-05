Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению

Официальное решение о снятии ограничений на транзит грузов в направлении Еревана открыло путь для нового железнодорожного маршрута, соединившего Казахстан, Россию, Азербайджан, Грузию и Армению.

Агентство отмечает, что «этот шаг стал результатом достигнутых договоренностей между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, озвученных 21 октября в Астане».

Первая партия продовольственной пшеницы из Казахстана отправлена в Армению транзитом через территорию Азербайджана, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Состав с казахстанской пшеницей сегодня пересек азербайджанскую границу. В ближайшие дни груз прибудет на станцию Даларик в Армении. Всего из Казахстана отправлено 15 вагонов общей массой 1000 тонн. Поставка рассматривается как пилотная партия, направленная на отработку нового логистического маршрута, передает Kazinform. В рамках рабочей поездки в Баку руководство АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Продкорпорация) провело встречу с представителями посольства Казахстана в Азербайджане. Стороны совместно координируют прохождение транзитного груза и обеспечивают его доставку армянским партнерам.

Председатель правления АО «НК Продкорпорация» Асылхан Джувашев сказал, что открытие нового транзитного маршрута имеет важное значение не только для расширения экспортной географии казахстанского зерна, но и для развития транспортно-логистических связей между странами региона: «Это также способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества и реализации мирных инициатив на Южном Кавказе».