Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Путин обвиняет западные спецслужбы

5 ноября 2025, 23:18 877

У руководства РФ есть «копии документов» спецслужб западных стран, в которых говорится о задаче «раскачать» Россию, «провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве». Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает «Интерфакс».

«Это (попытки с помощью информационных вбросов и фейков воздействовать на Россию) - оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его. Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», - сказал президент РФ.

По его словам, граждане России разных национальностей должны это знать. Конфликты могут возникать и возникают на бытовой почве, носят порой «естественный характер», считает российский лидер. «Но мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия», - сказал Путин.

Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
5 ноября 2025, 23:50 261
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 8650
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению видео
5 ноября 2025, 22:50 949
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
5 ноября 2025, 20:30 3935
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
5 ноября 2025, 21:14 682
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
5 ноября 2025, 20:36 9001
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2025, 14:07 3492
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
5 ноября 2025, 19:53 3067
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
5 ноября 2025, 19:10 2563
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
5 ноября 2025, 18:55 3795
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
5 ноября 2025, 22:23 10905

