Путин обвиняет западные спецслужбы

У руководства РФ есть «копии документов» спецслужб западных стран, в которых говорится о задаче «раскачать» Россию, «провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве». Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает «Интерфакс».

«Это (попытки с помощью информационных вбросов и фейков воздействовать на Россию) - оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его. Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», - сказал президент РФ.

По его словам, граждане России разных национальностей должны это знать. Конфликты могут возникать и возникают на бытовой почве, носят порой «естественный характер», считает российский лидер. «Но мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия», - сказал Путин.