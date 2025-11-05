На фоне заявлений о боеприпасах Зеленский поговорил с Вучичем

Президент Сербии Александар Вучич и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимную поддержку на пути в Евросоюз и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом лидеры сообщили в своих социальных сетях.

«Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Вучич охарактеризовал беседу как «открытый и содержательный разговор» об отношениях Киева и Белграда, европейской перспективе и международной повестке, подтвердив, что стороны договорились «поддерживать открытые каналы связи». Он также отметил, что между государствами «есть место для взаимной поддержки, над которой мы будем продолжать работать вместе».

3 ноября Вучич рассказал о предложении Сербии продать Евросоюзу излишки боеприпасов, подчеркнув, что это могло бы стать «выдающимся вкладом в европейскую безопасность». На вопрос о возможной передаче этих боеприпасов Украине президент Сербии ответил, что покупатели «вольны распоряжаться ими как угодно». Вучич также отрицает любую угрозу со стороны своей страны для кого-либо в Европе из-за сотрудничества с Россией. Он в очередной раз напомнил о военно-нейтральном статусе страны и отметил, что готов к сотрудничеству с европейскими армиями.