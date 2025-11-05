Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани

Трамп вспомнил свою победу на президентских выборах ровно год назад, назвав ее «одной из самых важных в истории США». «Мы многое сделали 5 ноября 2024 года, народ США вернул себе власть. Мы восстановили наш суверенитет. Частично мы растеряли его вчера вечером в Нью-Йорке, но мы позаботимся об этом», - заявил американский лидер.

С победой на выборах мэра Нью-Йорка демократа Зохрана Мамдани США частично лишились суверенитета. Такую позицию президент Дональд Трамп изложил, выступая на бизнес-форуме в Майами.

На фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократа-социалиста Зохрана Мамдани президент США заявил, что не допустит строительства коммунизма в Штатах «ни в какой форме».

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», - заявил Трамп.

Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, прошедших 4 ноября. После победы он пообещал «остановить Трампа» и его последователей. Он также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января следующего года. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс.

Трамп накануне голосования заявлял, что в случае победы Мамдани Белый дом вряд ли выделит Нью-Йорку федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума. Ранее Трамп называл Зохрана Мамдани «коммунистическим безумцем» и «катастрофой, которая ждет своего часа».