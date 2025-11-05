USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани

5 ноября 2025, 23:50 267

С победой на выборах мэра Нью-Йорка демократа Зохрана Мамдани США частично лишились суверенитета. Такую позицию президент Дональд Трамп изложил, выступая на бизнес-форуме в Майами.

Трамп вспомнил свою победу на президентских выборах ровно год назад, назвав ее «одной из самых важных в истории США». «Мы многое сделали 5 ноября 2024 года, народ США вернул себе власть. Мы восстановили наш суверенитет. Частично мы растеряли его вчера вечером в Нью-Йорке, но мы позаботимся об этом», - заявил американский лидер.

На фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократа-социалиста Зохрана Мамдани президент США заявил, что не допустит строительства коммунизма в Штатах «ни в какой форме».

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», - заявил Трамп.

Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, прошедших 4 ноября. После победы он пообещал «остановить Трампа» и его последователей. Он также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января следующего года. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс.

Трамп накануне голосования заявлял, что в случае победы Мамдани Белый дом вряд ли выделит Нью-Йорку федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума. Ранее Трамп называл Зохрана Мамдани «коммунистическим безумцем» и «катастрофой, которая ждет своего часа».

Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
5 ноября 2025, 23:50 268
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 8656
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению видео
5 ноября 2025, 22:50 951
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
5 ноября 2025, 20:30 3939
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
5 ноября 2025, 21:14 683
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
5 ноября 2025, 20:36 9003
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2025, 14:07 3492
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
5 ноября 2025, 19:53 3069
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
Ильхам Алиев наградил азербайджанских ученых
5 ноября 2025, 19:10 2563
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
Москва ждет от Вашингтона «разъяснений»
5 ноября 2025, 18:55 3799
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 22:23
5 ноября 2025, 22:23 10907

