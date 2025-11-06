USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Трамп обрушился на Южную Африку: «Не поеду...»

Президент США Дональд Трамп подверг критике Южную Африку, подтвердив, что не планирует принимать участие в предстоящем там саммите Группы двадцати (G20).

«Я не поеду на встречу G20 в Южной Африке. Южной Африке не место в [каких бы то ни было] группах, поскольку ничего хорошего там не происходит. Я не еду. Я ему (возможно, президенту ЮАР Сирилу Рамафосе) сказал, что не еду. Я не буду там представлять нашу страну», - сказал Трамп, выступая на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке», - сказал Трамп.

«Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу…» - отметил американский лидер. 

Трамп заявлял в начале сентября, что пропустит встречу в верхах «двадцатки», намеченную в ЮАР на 22-23 ноября. Американский лидер уточнил, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. На личной встрече в Вашингтоне в мае Трамп поспорил с Рамафосой по поводу ситуации с защитой прав белого населения ЮАР, заявив о необходимости решить этот вопрос. В противном случае «это станет концом страны», то есть ЮАР, считает президент США. 

Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению
Казахстанская пшеница через Азербайджан в Армению
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
Армения не отозвала ни один иск против Азербайджана
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Баскетбольный «Нефтчи» обыграл поляков в Кубке Европы
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
