Трамп обрушился на Южную Африку: «Не поеду...»

«Я не поеду на встречу G20 в Южной Африке. Южной Африке не место в [каких бы то ни было] группах, поскольку ничего хорошего там не происходит. Я не еду. Я ему (возможно, президенту ЮАР Сирилу Рамафосе) сказал, что не еду. Я не буду там представлять нашу страну», - сказал Трамп, выступая на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

Президент США Дональд Трамп подверг критике Южную Африку, подтвердив, что не планирует принимать участие в предстоящем там саммите Группы двадцати (G20).

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке», - сказал Трамп.

«Как я предупреждал много лет, наши оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу…» - отметил американский лидер.

Трамп заявлял в начале сентября, что пропустит встречу в верхах «двадцатки», намеченную в ЮАР на 22-23 ноября. Американский лидер уточнил, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. На личной встрече в Вашингтоне в мае Трамп поспорил с Рамафосой по поводу ситуации с защитой прав белого населения ЮАР, заявив о необходимости решить этот вопрос. В противном случае «это станет концом страны», то есть ЮАР, считает президент США.