Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»

«Я сделал много замен по сравнению с предыдущей игрой. Они были вынужденными. У нас был план на игроков. Правильно начали, забили. Но потом пропустили два. Сделали некоторые изменения.

У нас есть игроки, и мы хотим, чтобы они имели практику. Хотим, чтобы некоторые могли отдохнуть. «Челси» играл в клубном чемпионате мира, играет в еврокубках. Поэтому даем шанс всем.

Конечно, мы хотели победить. Контролировали игру. Забили и пропустили. Во втором тайме мы были лучше, чем в первом.

Я и до матча говорил, что «Карабах» играет в хороший футбол. Прекрасная команда, которая делает хорошую работу. «Карабах» хорошо прессинговал и заставил нас ошибаться.

У нас были ошибки, пропустили глупые голы. Должны были быть более внимательны.

Если бы довелось начать матч снова, поменял бы ли я состав? Если не выиграли, значит где-то ошиблись. Во втором тайме я дал шанс другим футболистам.

Мы не хотели потерять тут очки. Но ничья 2:2… Заработали одно очко.

Как мне азербайджанские болельщики? Атмосфера была великолепной, и болельщики болели здорово», - сказал Мареска.