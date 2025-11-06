Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча с «Челси» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Сегодня мои футболисты были бойцами, держались до последнего, несмотря на то, что играли против одного из сильнейших клубов Европы, мира, - начал рулевой «Карабаха». - Проявили настоящий азербайджанский характер. Добыли одно очко. Впервые не проиграли англичанам. Важно, что такие матчи повышают интерес к футболу в Азербайджане. Впереди ближайшие игры с «Наполи» и «Аяксом». Возможно, они рассчитывают на легкие три очка в этих матчах. Будем готовиться. В матче с «Челси» мы потеряли два очка, а не заработали одно? Не думаю. Если мы что-то набрали, значит, мы заработали. Теперь у нас 7 очков. Почему я оставался хладнокровным на протяжении всей игры? Наверное, это мой характер. Я такой. Да, мы забили первый гол, когда у нас не было одного игрока. Камило Дуран здорово поборолся. Его заслуга в голе велика.

Мы с первого дня говорим, что за восемь лет «Карабах» стал опытнее, несмотря на то, что есть игроки, которые никогда не играли в еврокубках. Беспокойство было, что будет большое волнение против больших команд. Но, к счастью, смогли создать боевую команду. Еще в квалификации мы видели, что игроки очень хотят попасть в основную стадию. Что касается шансов, то если они есть, надо постараться использовать их по максимуму. Нужно усердно работать, еще больше тренироваться. В следующих матчах к нам будут относиться еще серьезнее. Чтобы добиться успеха, нужно пройти через большие испытания. Возможно, состав 2017 года был сильнее, если брать отдельные личности, но сейчас у нас опыта больше. У больших клубов нет четкого понятия - первый или второй состав. «Челси» не в первый раз выпускает не самых основных игроков. Они играют в четырех турнирах, без ротации невозможно. Мы не играли сегодня от обороны. Я говорил, что мы пойдем на риски. И мы это делали, чтобы игроки могли обрести уверенность. Если бы я сказал футболистам, что мы с первых минут садимся в оборону, то у них возник бы страх. Люблю строить оборону в зоне соперника. Травма Кади? Точно не скажу. Но похоже на что-то серьезное. Узнаем завтра после МРТ. С «Челси» сыграли вничью, сможем ли с «Ливерпулем»? «Ливерпуль» вообще-то вчера обыграл мадридский «Реал» (улыбается). При их болельщиках играть очень непросто, но мы постараемся сыграть правильно. Пообщались с главным тренером «Челси» Энцо Мареской перед игрой. Профессионал, джентльмен, произвел приятное впечатление. После перерыва он решил повысить темп, выпустил трех игроков основного состава. Возможно, хотел выпустить их попозже, но игра складывалась так, что пришлось ввести в игру раньше. У «Челси» меняются имена, но система остается. Почему я рано заменил лучшего бомбардира команды Леандро Андраде? Он - скоростной игрок, спринтер. В таких матчах усталость быстрее дает о себе знать».