Кандагарские яблоки для россиян

Представители движения «Талибан» в южной афганской провинции Кандагар заявили, что 4 ноября в Россию была отправлена первая партия из 50 тонн местных яблок, пишет The Kabul Tribune.

По словам Мохаммада Ханифа Хакмала, представителя управления сельского хозяйства и животноводства Кандагара, продукция была упакована в соответствии с международными стандартами и направлена через пограничный переход Торгунди в провинции Герат.

Власти заявили, что в ближайшие недели по действующему соглашению в Россию планируется экспортировать около 1000 тонн кандагарских яблок. Ранее Россия получила 250 тонн гранатов из того же региона.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявлял, что «Россия закупает афганские специи, безалкогольные и энергетические напитки, лекарственные травы — лаванду, чабрец, солодку. Ну и, конечно, казаны для плова». По его словам, основными статьями афганского экспорта в Россию остаются сухофрукты и изюм, в меньших объемах поставляются овощи и виноград. Кроме того, Афганистан экспортирует шафран, хромовые руды, концентраты, минералы, рубины и изумруды. Эти товары, по словам Жирнова, составляют примерно шестую часть общего афганского экспорта в Россию.

