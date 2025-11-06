Сербии выдвинули требование

В докладе по Сербии за 2025 год, опубликованном 4 ноября, отмечается, что визовая политика Сербии лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, гражданам которых необходимы въездные визы.

Еврокомиссия призвала Белград ужесточить визовую политику для граждан РФ, приведя ее в соответствие с требованиями Евросоюза в рамках процесса евроинтеграции Сербии, пишет Deutsche Welle.

Нынешняя практика предоставления россиянам гражданства Сербии и тем самым получение ими права безвизового въезда в Евросоюз несет потенциальные риски для безопасности ЕС, считают в Брюсселе. Между тем требование ограничить выдачу паспортов гражданам России содержится в Пакете мер по расширению, определяющем политику ЕС в отношении принятия новых членов.

Брюссель указал на отказ Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России. Белград частично поддержал некоторые решения Совета ЕС, в том числе осуждающие действия России, но при этом «сохранил высокий уровень контактов с Москвой и риторику с элементами антизападной пропаганды», заявила Еврокомиссия.

В Евросоюзе также обратили внимание на то, что президент Сербии Александар Вучич поддерживает «демонстративные контакты» с руководством России.