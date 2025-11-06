У «Карабаха» в Лиге чемпионов столько же очков, сколько и у «Барселоны»

« Карабах » сохранил за собой 15-ю позицию в Лиге чемпионов, которую занимал после вчерашних матчей. Но теперь у чемпиона Азербайджана не 6, а 7 очков. Боевая ничья с «Челси» (2:2) - еще один шаг к попаданию в плей-офф, куда выйдут 24 лучшие команды.

Помимо «Карабаха», 7 очков после 4-го тура имеют «Барселона», «Челси», «Спортинг», «Боруссия» и «Аталанта». И только итальянская команда уступает «Карабаху» по разнице забитых и пропущенных мячей, занимая 16-е место.

Стопроцентный результат демонстрируют «Бавария», «Арсенал» и «Интер». В подвале турнирной таблицы расположились обыгранная «Карабахом» «Бенфика» и «Аякс», который приедет в Баку в декабре. Клубы из Лиссабона и Амстердама проиграли все четыре матча.

Результаты матчей среды:

«Карабах» (Азербайджан) - «Челси» (Англия) - 2:2

«Пафос» (Кипр) - «Вильярреал» (Испания) - 1:0

«Аякс» (Нидерланды) - «Галатасарай» (Турция) - 0:3

«Бенфика» (Португалия) - «Байер» (Германия) - 0:1

«Брюгге» (Бельгия) - «Барселона» (Испания) - 3:3

«Интер» (Италия) - «Кайрат» (Казахстан) - 2:1

«Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Германия) - 4:1

«Марсель» (Франция) - «Аталанта» (Италия) - 0:1

«Ньюкасл» (Англия) - «Атлетик» (Испания) - 2:0

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ