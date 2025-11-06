В Британии разгорелся тюремный скандал

USD 1.7000
Полиция Лондона в среду заявила, что в конце октября из тюрьмы Уондсворт по ошибке был освобожден 24-летний гражданин Алжира.

BBC передает, что Службе исполнения наказаний потребовалось шесть дней, чтобы сообщить о произошедшем полиции.

Несколькими часами позже полиция графства Суррей обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках еще одного заключенного, который был по ошибке освобожден из той же тюрьмы Уондсворт в понедельник.

Полиция Лондона подтвердила сообщения СМИ о том, что первый ошибочно освобожденный из тюрьмы Уондсворт мужчина — 24-летний гражданин Алжира Брахим Каддур-Шериф — состоит в реестре сексуальных преступников. Второй ошибочно освобожденный заключенный — 35-летний Уильям Смит, также известный как Билли, — оказался на свободе в понедельник после суда, который приговорил его почти к четырем годам тюрьмы за многочисленные эпизоды мошенничества.

Эти два случая произошли после того, как несколько недель назад полиция Британии на протяжении трех дней искала ошибочно освобожденного нелегального иммигранта из Эфиопии Хадуша Кебату, который был арестован за приставания на улице к 14-летней девочке и взрослой женщине во время своего проживания в отеле для соискателей убежища в Эппинге, графство Эссекс. Кебату был повторно арестован 26 октября в районе Финсбери-парк на севере Лондона и депортирован в Эфиопию.

Власти принесли извинения за его ошибочное освобождение и пообещали срочно укрепить тюремную систему, чтобы подобное не повторилось, а также начать расследование этого происшествия.

По данным последнего отчета тюремной службы, за 2025 год в Англии и Уэльсе по ошибке были освобождены 262 заключенных, что на 128% превышает показатели 2024 года.

