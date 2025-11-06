Хуситы готовы к войне с Израилем

Руководство йеменских хуситов объявило о новой фазе конфронтации с Израилем, заявив, что отныне не намерено «ждать подходящего времени и места» для ответных действий. Мухаммад аль-Бухити, член политбюро движения «Ансар Аллах», заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что хуситы готовы нанести «немедленный и болезненный ответ» на любые действия Израиля против Йемена. Заявление аль-Бухити стало прямой реакцией на выступление израильского премьер-министра Нетаньяху, заявившего на заседании правительства в Иерусалиме, что Израиль ведёт «затяжную борьбу против иранской оси» и намерен не позволить Тегерану «оправиться после нанесённых ударов».

По словам Нетаньяху, «иранской оси был нанесён сокрушительный удар. Мы сломали её во многих местах, но она всё ещё существует, зализывая раны и пытаясь восстановиться». Эти слова вызвали немедленную реакцию в Сане. Аль-Бухити ответил, что хуситы действительно представляют экзистенциальную угрозу Израилю, и «именно они положат конец сионистскому образованию». Он заявил, что движение рассматривает себя, как часть поддерживаемой Ираном «оси сопротивления» и готово вступить в прямую войну, даже если остальные арабские страны региона не поддержат Йемен. Аль-Бухити подчеркнул, что хуситы отвергают концепцию «сдержанного ответа» и будут действовать по факту без каких-либо дипломатических пауз. «Мы не верим в идею ответа «в подходящее время и в подходящем месте», - уточнил аль-Бухити. - Мы будем сражаться мужественно, как защищали палестинцев, и уверены в победе». При этом он добавил, что любое участие Израиля в нападении на Йемен приведёт к «немедленному и болезненному» ответу.

Институт MEMRI в Вашингтоне отметил в своём докладе, что хуситское движение демонстрирует всё более тесную координацию с Ираном и его союзниками. Аль-Бухити прямо заявил, что хуситы вмешаются, если между Ираном и Израилем начнётся открытая конфронтация, тем самым подтвердив, что Сана рассматривает себя частью единой стратегической линии, направленной против «сионистов и их покровителей». Он также обвинил арабские государства региона в том, что они препятствуют атакам йеменских ракет и беспилотников по израильским целям, тем самым «работая на сионистского врага». По его словам, целью ракетных ударов, которые хуситы уже наносили по израильским объектам, было стремление «ослабить давление в секторе Газа». Без этих атак, утверждает аль-Бухити, «ситуация в Газе была бы намного хуже». В то же время западные источники, включая агентство Reuters, отмечают, что подобная риторика носит характер пропагандистского давления и рассчитана, главным образом, на внутреннюю аудиторию Йемена, где движение стремится сохранить поддержку среди населения и укрепить позиции в системе региональных альянсов, возглавляемых Тегераном.