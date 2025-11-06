USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Хуситы готовы к войне с Израилем

горячая тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
04:15 124

Руководство йеменских хуситов объявило о новой фазе конфронтации с Израилем, заявив, что отныне не намерено «ждать подходящего времени и места» для ответных действий.

Мухаммад аль-Бухити, член политбюро движения «Ансар Аллах», заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что хуситы готовы нанести «немедленный и болезненный ответ» на любые действия Израиля против Йемена.

Заявление аль-Бухити стало прямой реакцией на выступление израильского премьер-министра Нетаньяху, заявившего на заседании правительства в Иерусалиме, что Израиль ведёт «затяжную борьбу против иранской оси» и намерен не позволить Тегерану «оправиться после нанесённых ударов».

Мухаммад аль-Бухити, член политбюро движения «Ансар Аллах» выступил с серией громких заявлений

По словам Нетаньяху, «иранской оси был нанесён сокрушительный удар. Мы сломали её во многих местах, но она всё ещё существует, зализывая раны и пытаясь восстановиться».

Эти слова вызвали немедленную реакцию в Сане. Аль-Бухити ответил, что хуситы действительно представляют экзистенциальную угрозу Израилю, и «именно они положат конец сионистскому образованию». Он заявил, что движение рассматривает себя, как часть поддерживаемой Ираном «оси сопротивления» и готово вступить в прямую войну, даже если остальные арабские страны региона не поддержат Йемен.

Аль-Бухити подчеркнул, что хуситы отвергают концепцию «сдержанного ответа» и будут действовать по факту без каких-либо дипломатических пауз.

«Мы не верим в идею ответа «в подходящее время и в подходящем месте», - уточнил аль-Бухити. - Мы будем сражаться мужественно, как защищали палестинцев, и уверены в победе». При этом он добавил, что любое участие Израиля в нападении на Йемен приведёт к «немедленному и болезненному» ответу.

Чем же Нетаньяху вызвал тревогу хуситов?

Институт MEMRI в Вашингтоне отметил в своём докладе, что хуситское движение демонстрирует всё более тесную координацию с Ираном и его союзниками. Аль-Бухити прямо заявил, что хуситы вмешаются, если между Ираном и Израилем начнётся открытая конфронтация, тем самым подтвердив, что Сана рассматривает себя частью единой стратегической линии, направленной против «сионистов и их покровителей». Он также обвинил арабские государства региона в том, что они препятствуют атакам йеменских ракет и беспилотников по израильским целям, тем самым «работая на сионистского врага».

По его словам, целью ракетных ударов, которые хуситы уже наносили по израильским объектам, было стремление «ослабить давление в секторе Газа». Без этих атак, утверждает аль-Бухити, «ситуация в Газе была бы намного хуже».

В то же время западные источники, включая агентство Reuters, отмечают, что подобная риторика носит характер пропагандистского давления и рассчитана, главным образом, на внутреннюю аудиторию Йемена, где движение стремится сохранить поддержку среди населения и укрепить позиции в системе региональных альянсов, возглавляемых Тегераном.

Американские эксперты уверены, что хуситское движение демонстрирует всё более тесную координацию с Ираном и его союзниками

Британский сайт MiddleEastEye передаёт, что аль-Бухити также пригрозил блокадой судоходства в Красном море: любое судно, связанное с Израилем или с государствами, участвующими в военных действиях против Йемена, будет считаться законной целью. Параллельный отчёт издания Channel 7 приводит слова аль-Бухити о том, что «любая эскалация вызовет ответную эскалацию» и что хуситы «не колеблясь применят силу против Израиля и Запада».

Тем не менее, в службах безопасности США и Европы считают, что подобные угрозы носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на удержание влияния хуситов внутри Йемена. Однако сохраняющаяся напряжённость в Красном море, через которое проходят ключевые международные транспортные маршруты, придаёт этим заявлениям опасный оттенок. Для Израиля и его союзников по региону Йемен остаётся уязвимой точкой — плацдармом, через который Иран способен воздействовать на энергетические и торговые коммуникации, превращая каждое заявление хуситов в потенциальный фактор дестабилизации всего Ближнего Востока.

Читайте по теме

Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
27 сентября 2025, 12:19 4054
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
4 сентября 2025, 12:49 4240
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
4 сентября 2025, 12:33 4561
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна видео; фото; обновлено 01:43
01:43 2301
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» - эстонцев; обновлено
03:27 1069
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
5 ноября 2025, 20:36 10324
У «Карабаха» в Лиге чемпионов столько же очков, сколько и у «Барселоны»
У «Карабаха» в Лиге чемпионов столько же очков, сколько и у «Барселоны» Итоги 4-го тура
02:24 994
Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
01:25 1246
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 00:43
00:43 12949
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
00:32 1779
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
5 ноября 2025, 23:50 2663
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 11959
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2025, 14:07 3819
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
5 ноября 2025, 19:53 3754

ЭТО ВАЖНО

Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна видео; фото; обновлено 01:43
01:43 2301
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» - эстонцев; обновлено
03:27 1069
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
5 ноября 2025, 20:36 10324
У «Карабаха» в Лиге чемпионов столько же очков, сколько и у «Барселоны»
У «Карабаха» в Лиге чемпионов столько же очков, сколько и у «Барселоны» Итоги 4-го тура
02:24 994
Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
Гурбан Гурбанов не хочет быть Фергюсоном, Гвардиолой и Моуриньо: «Мама меня родила Гурбаном, им я и хочу остаться»
01:25 1246
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 00:43
00:43 12949
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
Главный тренер «Челси»: «Карабах» хорошо прессинговал, но мы пропустили глупые голы»
00:32 1779
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
Трамп отреагировал на победу «коммуниста» Мамдани
5 ноября 2025, 23:50 2663
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 11959
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии
Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии наша корреспонденция; все еще актуально
5 ноября 2025, 14:07 3819
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
Азербайджан предложили включить в формат «С5+1»
5 ноября 2025, 19:53 3754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться