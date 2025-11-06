Хуситы готовы к войне с Израилем

Руководство йеменских хуситов объявило о новой фазе конфронтации с Израилем, заявив, что отныне не намерено «ждать подходящего времени и места» для ответных действий.
Мухаммад аль-Бухити, член политбюро движения «Ансар Аллах», заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что хуситы готовы нанести «немедленный и болезненный ответ» на любые действия Израиля против Йемена.
Заявление аль-Бухити стало прямой реакцией на выступление израильского премьер-министра Нетаньяху, заявившего на заседании правительства в Иерусалиме, что Израиль ведёт «затяжную борьбу против иранской оси» и намерен не позволить Тегерану «оправиться после нанесённых ударов».
По словам Нетаньяху, «иранской оси был нанесён сокрушительный удар. Мы сломали её во многих местах, но она всё ещё существует, зализывая раны и пытаясь восстановиться».
Эти слова вызвали немедленную реакцию в Сане. Аль-Бухити ответил, что хуситы действительно представляют экзистенциальную угрозу Израилю, и «именно они положат конец сионистскому образованию». Он заявил, что движение рассматривает себя, как часть поддерживаемой Ираном «оси сопротивления» и готово вступить в прямую войну, даже если остальные арабские страны региона не поддержат Йемен.
Аль-Бухити подчеркнул, что хуситы отвергают концепцию «сдержанного ответа» и будут действовать по факту без каких-либо дипломатических пауз.
«Мы не верим в идею ответа «в подходящее время и в подходящем месте», - уточнил аль-Бухити. - Мы будем сражаться мужественно, как защищали палестинцев, и уверены в победе». При этом он добавил, что любое участие Израиля в нападении на Йемен приведёт к «немедленному и болезненному» ответу.
Институт MEMRI в Вашингтоне отметил в своём докладе, что хуситское движение демонстрирует всё более тесную координацию с Ираном и его союзниками. Аль-Бухити прямо заявил, что хуситы вмешаются, если между Ираном и Израилем начнётся открытая конфронтация, тем самым подтвердив, что Сана рассматривает себя частью единой стратегической линии, направленной против «сионистов и их покровителей». Он также обвинил арабские государства региона в том, что они препятствуют атакам йеменских ракет и беспилотников по израильским целям, тем самым «работая на сионистского врага».
По его словам, целью ракетных ударов, которые хуситы уже наносили по израильским объектам, было стремление «ослабить давление в секторе Газа». Без этих атак, утверждает аль-Бухити, «ситуация в Газе была бы намного хуже».
В то же время западные источники, включая агентство Reuters, отмечают, что подобная риторика носит характер пропагандистского давления и рассчитана, главным образом, на внутреннюю аудиторию Йемена, где движение стремится сохранить поддержку среди населения и укрепить позиции в системе региональных альянсов, возглавляемых Тегераном.
Британский сайт MiddleEastEye передаёт, что аль-Бухити также пригрозил блокадой судоходства в Красном море: любое судно, связанное с Израилем или с государствами, участвующими в военных действиях против Йемена, будет считаться законной целью. Параллельный отчёт издания Channel 7 приводит слова аль-Бухити о том, что «любая эскалация вызовет ответную эскалацию» и что хуситы «не колеблясь применят силу против Израиля и Запада».
Тем не менее, в службах безопасности США и Европы считают, что подобные угрозы носят демонстрационный характер и направлены, прежде всего, на удержание влияния хуситов внутри Йемена. Однако сохраняющаяся напряжённость в Красном море, через которое проходят ключевые международные транспортные маршруты, придаёт этим заявлениям опасный оттенок. Для Израиля и его союзников по региону Йемен остаётся уязвимой точкой — плацдармом, через который Иран способен воздействовать на энергетические и торговые коммуникации, превращая каждое заявление хуситов в потенциальный фактор дестабилизации всего Ближнего Востока.