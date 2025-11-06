«Месяц, который изменил рынок»

Новостной портал techxeber.az изначально задумывался как официальный нишевый новостной ресурс, который будет объективно и своевременно освещать достижения в области науки, космоса, технологий, искусственного интеллекта, робототехники и прочих важных сфер современного мира, сказал сооснователь и руководитель проекта InnMedia в интервью корреспонденту сайта.

— Прошел всего один месяц с запуска techxeber.az. Каким был этот путь? Вы ожидали такого результата?

— Честно? Нет. Мы планировали постепенный, плавный рост. Но реальность оказалась другой - в хорошем смысле. За первый месяц у нас более 10 000 активных читателей, уникальных пользователей, которые возвращаются к нам снова и снова. Это позволяет нам сегодня уверенно заявлять: Tech Xəbər уже входит в число топовых нишевых медиапроектов Азербайджана.

Аудитория растет не только на сайте: суммарно в социальных сетях наши публикации собрали более миллиона просмотров всего за один месяц. Некоторые видео и подкаст-форматы буквально «взорвали» ленты.

— С таким ростом не возникло технических проблем?

— Возникли. Мы рассчитывали на плавное увеличение трафика, а получили экспоненциальное. В какой-то момент серверные мощности просто не выдержали. Пришлось в срочном порядке увеличивать вычислительные ресурсы, масштабировать систему, чтобы сайт работал быстро и стабильно.

— Что вы считаете главным достижением этого месяца?

— Даже не цифры. Главное - мы запустили изменения. Мы обещали, что techxeber.az изменит медиарынок Азербайджана, и уже за первый месяц увидели, как это начало происходить.

Наша аудиоверсия каждой новости - та самая идея, в которую долгое время никто не верил, - стала рынком замечена и… скопирована. Один из самых известных новостных сайтов страны буквально через несколько недель после запуска Tech Xəbər начал массово внедрять озвучку новостей с использованием искусственного интеллекта. Раньше максимум, на что решались медиа, - озвучить пару важных материалов вручную в студии. Это было дорого, сложно и долго.

Мы же сделали аудиоформат стандартом - каждая новость звучит, а не просто читается. И теперь это становится трендом. Люди слушают нас в машине, в метро, по дороге на работу. И, самое важное, благодарят за удобство.

— Можно ли сказать, что вы уже влияете на рынок?

— Да, и это вдохновляет. За месяц мы почувствовали, что на нас смотрят большие игроки. Не потому, что мы громко кричим, а потому что мы реально меняем правила игры. Для нас это не про конкуренцию, это про развитие отрасли. Мы хотим, чтобы медиарынок Азербайджана стал современным, технологичным, ориентированным на пользователя. И если кто-то берет с нас пример, значит, мы все делаем правильно.

— Что дальше? Куда движется techxeber.az?

— Дальше - масштабирование. До конца следующего года мы планируем запустить еще несколько нишевых проектов. Также мы рассматриваем предложения о партнерстве и в ближайшее время объявим о переходе ряда медиаресурсов на нашу платформу. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект, персонализацию контента, мультимедийные форматы. Наша миссия осталась прежней: создавать медиа нового поколения - удобное, честное, технологичное. Мы не собираемся останавливаться ни на одном из рынков - ни на азербайджанском, ни на региональном.

То, что мы планировали достигнуть за год, начало происходить уже через месяц. И, возможно, самое интересное только начинается…