Марш Победы в азербайджанских городах

В Лачине прошел марш в честь 5-й годовщины со Дня Победы. Военнослужащие прошли по центральному проспекту города, после чего марш завершился на Площади флага. Жители Лачина приветствовали участников шествия аплодисментами.

11:09 В Шуше проходит торжественный марш по случаю 5-й годовщины Дня Победы. Марш, начавшийся с Площади Флага, завершится у Шушинской крепости. В шествии, проходящем в сопровождении военного оркестра, также принимают участие представители общественности, сотрудники правоохранительных органов.

* * * 10:47 В Сумгаите проходит марш военнослужащих по случаю Дня Победы. На территории Приморского бульвара города начался марш военнослужащих в сопровождении военного оркестра. Жители города и гости наблюдают за маршем, встречают военнослужащих аплодисментами.

* * *10:42 В Нахчыване проводится марш по случаю Дня Победы. В марше принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева. Военнослужащие под сопровождение оркестра проходят маршем, исполняя патриотические марши и лозунги в военном духе.

* * * 10:35 В Ханкенди проходит шествие военнослужащих по случаю 5-й годовщины 8 ноября - Дня Победы. Марш начался с центральной площади. Шествие личного состава в сопровождении военного оркестра, который будет двигаться по центральным улицам города, завершится на площади Победы. Жители, собравшиеся вдоль улиц, приветствуют военнослужащих и скандируют победные лозунги.

* * * 10:15 В Баку проходит марш Победы военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю пятой годовщины Дня Победы.