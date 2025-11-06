USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Марш Победы в азербайджанских городах

ОБНОВЛЕНО 11:25
11:25 1414

В Лачине прошел марш в честь 5-й годовщины со Дня Победы.

Военнослужащие прошли по центральному проспекту города, после чего марш завершился на Площади флага.

Жители Лачина приветствовали участников шествия аплодисментами.

11:09

В Шуше проходит торжественный марш по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

Марш, начавшийся с Площади Флага, завершится у Шушинской крепости.

В шествии, проходящем в сопровождении военного оркестра, также принимают участие представители общественности, сотрудники правоохранительных органов.

* * * 10:47

В Сумгаите проходит марш военнослужащих по случаю Дня Победы.

На территории Приморского бульвара города начался марш военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

Жители города и гости наблюдают за маршем, встречают военнослужащих аплодисментами.

* * *10:42

В Нахчыване проводится марш по случаю Дня Победы. 

В марше принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева.

Военнослужащие под сопровождение оркестра проходят маршем, исполняя патриотические марши и лозунги в военном духе.

* * * 10:35

В Ханкенди проходит шествие военнослужащих по случаю 5-й годовщины 8 ноября - Дня Победы. 

Марш начался с центральной площади. Шествие личного состава в сопровождении военного оркестра, который будет двигаться по центральным улицам города, завершится на площади Победы. 

Жители, собравшиеся вдоль улиц, приветствуют военнослужащих и скандируют победные лозунги.

* * * 10:15

В Баку проходит марш Победы военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю пятой годовщины Дня Победы.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Во время шествий звучат лозунги: «Победоносный Верховный главнокомандующий!», «С Победой, Азербайджан!», «Шехиды не умирают, Родина неделима!», «Карабах — это Азербайджан!» и другие.

Марш в сопровождении военных оркестров проходит по маршруту: парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

10:34 1577
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
5 ноября 2025, 23:39 15184
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ фото; видео
10:59 1004
Американский генерал в Баку
Американский генерал в Баку фото
10:54 1033
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема
04:15 2854
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 00:43
00:43 15627
Зерно для Армении в Баладжары
Зерно для Армении в Баладжары
10:32 988
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
10:26 273
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна видео; фото; обновлено 01:43
01:43 5064
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» – эстонцев; обновлено
03:27 2331
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность
Что поручил Путин? Кремль вносит ясность обновлено 20:36
5 ноября 2025, 20:36 11880

