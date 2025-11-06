Марш Победы в азербайджанских городах

В Лачине прошел марш в честь 5-й годовщины со Дня Победы.
Военнослужащие прошли по центральному проспекту города, после чего марш завершился на Площади флага.
Жители Лачина приветствовали участников шествия аплодисментами.
В Шуше проходит торжественный марш по случаю 5-й годовщины Дня Победы.
Марш, начавшийся с Площади Флага, завершится у Шушинской крепости.
В шествии, проходящем в сопровождении военного оркестра, также принимают участие представители общественности, сотрудники правоохранительных органов.
В Сумгаите проходит марш военнослужащих по случаю Дня Победы.
На территории Приморского бульвара города начался марш военнослужащих в сопровождении военного оркестра.
Жители города и гости наблюдают за маршем, встречают военнослужащих аплодисментами.
В Нахчыване проводится марш по случаю Дня Победы.
В марше принимают участие военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева.
Военнослужащие под сопровождение оркестра проходят маршем, исполняя патриотические марши и лозунги в военном духе.
В Ханкенди проходит шествие военнослужащих по случаю 5-й годовщины 8 ноября - Дня Победы.
Марш начался с центральной площади. Шествие личного состава в сопровождении военного оркестра, который будет двигаться по центральным улицам города, завершится на площади Победы.
Жители, собравшиеся вдоль улиц, приветствуют военнослужащих и скандируют победные лозунги.
В Баку проходит марш Победы военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю пятой годовщины Дня Победы.
В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Во время шествий звучат лозунги: «Победоносный Верховный главнокомандующий!», «С Победой, Азербайджан!», «Шехиды не умирают, Родина неделима!», «Карабах — это Азербайджан!» и другие.
Марш в сопровождении военных оркестров проходит по маршруту: парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.