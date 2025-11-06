USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Ожесточенные бои в Покровске

10:34

Украинские силы достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Однако в районе самого Покровска продолжается продвижение российских войск. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). 

Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые подтверждают, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от Шахово, то есть восточнее Доброполья. Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово — в зоне, где ранее российские источники сообщали о присутствии российских сил.

В то же время ISW отмечает, что в районе Покровска российские войска добились отдельных локальных успехов. На опубликованных 5 ноября видеоматериалах видно, что российские подразделения продвинулись в западную часть Родинского, расположенного к северу от Покровска. Российские военные блогеры также сообщают о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также в районах Гришино и Сухецкого.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении российские силы 93 раза пытались прорвать оборону украинских подразделений. Атаки фиксировались в районах Маяка, Никаноровки, Федоровки, Покровска, Лисовки, Звирово, Новопавловки, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Ялты.

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала» сообщили о зачистке здания городского совета Покровска и поднятии над ним украинского флага.

Между тем Le Monde пишет, что российские силы окружили Покровск Донецкой области с севера и вошли в город с юга и востока. Этот населенный пункт может стать первым крупным городом, занятым российскими войсками после падения Авдеевки в феврале 2024 года.

