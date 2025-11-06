Зерно для Армении в Баладжары

Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары.

Груз транспортируется по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Бёюк Кясик.

Далее поезд пройдет в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Поезд перевозит пшеницу общим весом 1 048,8 тонны.

Вчера министр экономики страны Геворг Папоян заявлял, что первая партия российской пшеницы, доставленная по железной дороге через территорию Азербайджана, прибыла в Армению.

Ранее президент Ильхам Алиев в рамках визита в Казахстан объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.