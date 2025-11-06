USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Зерно для Армении в Баладжары

10:32 990

Грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанское зерно в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары.

Груз транспортируется по маршруту Ялама-Баладжары-Гаджигабул-Бёюк Кясик.

Далее поезд пройдет в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении.

Поезд перевозит пшеницу общим весом 1 048,8 тонны.

Вчера министр экономики страны Геворг Папоян заявлял, что первая партия российской пшеницы, доставленная по железной дороге через территорию Азербайджана, прибыла в Армению. 

Ранее президент Ильхам Алиев в рамках визита в Казахстан объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению.

Пить в Азербайджане может стать дороже
Пить в Азербайджане может стать дороже
11:47 75
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
10:34 1584
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
5 ноября 2025, 23:39 15187
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ
10:59 1013
Американский генерал в Баку
Американский генерал в Баку
10:54 1038
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем
04:15 2854
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
00:43 15628
Зерно для Армении в Баладжары
Зерно для Армении в Баладжары
10:32 991
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
10:26 275
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
01:43 5067
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» – эстонцев
03:27 2333

