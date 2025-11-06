Американский генерал в Баку

Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом совершает визит в Азербайджан, сообщили в Минобороны.

Сначала делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов провел встречу с американской делегацией.

На встрече, как заявили в Минобороны, были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, уточнили в ведомстве.