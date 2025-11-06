USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Американский генерал в Баку

Делегация Национальной гвардии штата Оклахома (США) во главе с начальником Объединенного штаба бригадным генералом Колби Уайтом совершает визит в Азербайджан, сообщили в Минобороны.

Сначала делегация США посетила Аллею шехидов, возложив цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов провел встречу с американской делегацией.

На встрече, как заявили в Минобороны, были обсуждены укрепление связей в области двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и штатом Оклахома (США), а также мероприятия, проводимые в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, уточнили в ведомстве.

Пить в Азербайджане может стать дороже
Пить в Азербайджане может стать дороже
Ожесточенные бои в Покровске
Ожесточенные бои в Покровске
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»!
«Карабах» преподнес еще одну сенсацию в Лиге чемпионов. Ничья с чемпионом мира «Челси»! видео, обновлено 23:39
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ
Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ фото; видео
Американский генерал в Баку
Американский генерал в Баку фото
Хуситы готовы к войне с Израилем
Хуситы готовы к войне с Израилем горячая тема
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами
Покровск «как руина»: городские бои между украинцами и россиянами обновлено 00:43
Зерно для Армении в Баладжары
Зерно для Армении в Баладжары
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
Омбудсмен Азербайджана о 5-й годовщине со Дня Победы
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна
Российскую пшеницу доставили в Армению через Азербайджан. Оверчук благодарит Мустафаева и Григоряна видео; фото; обновлено 01:43
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола
Успешный европейский день и для азербайджанского баскетбола «Нефтчи» обыграл поляков, «Абшерон» – эстонцев; обновлено
