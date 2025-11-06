Дроны ударили по одной из крупнейших электростанций РФ

По словам Бочарова, в ночь на 6 ноября российские силы ПВО отражали массированную атаку украинских дронов. В результате попадания осколков погиб 48-летний мужчина. В 24-этажном жилом доме по адресу улица имени Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Кроме этого, в результате атаки и падения обломков начался пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, добавил Бочаров.

Также дронами была атакована Костромская область. Глава региона Сергей Ситников сообщил, что в Волгореченске (примерно 40 километров от Костромы) оперативные службы после атаки «устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры». По его словам, электроснабжение не нарушено, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Astra, который ссылается на фото и местных жителей, в Волгореченске была атакована Костромская ГРЭС — одна из самых крупных тепловых электростанций России. Она занимает третье место по установленной мощности и вырабатывает около 1,5% от общего объема производимой в стране электроэнергии, говорится на сайте «Интер РАО». Об атаке на Костромскую ГРЭС также сообщает телеграм-канал Exilenova+.