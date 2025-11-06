Обсуждения в Милли Меджлисе: новые налоги и пошлины, сокращение медстрахования

Азербайджан планирует изменить порядок налогообложения и социальных взносов для различных категорий граждан. На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были представлены проекты поправок в законы «Об обязательном медицинском страховании», «О социальном страховании», а также в Налоговый кодекс.

Лица, занятые в неформальном секторе, будут самостоятельно выступать страхователями по обязательному медицинскому страхованию и уплачивать страховые взносы в установленном порядке. Если обязанность по уплате взноса возникает в середине года, сумма рассчитывается пропорционально оставшимся месяцам. В случае задержки предусмотрена доплата в размере 10% от суммы взноса.

С будущего года государство перестает финансировать обязательное медицинское страхование для отдельных категорий граждан на основе норматива «на душу населения».

Как отмечается в поправках, до настоящего времени государственный бюджет выплачивал обязательный медицинский страховой взнос в размере 90 манатов в год на каждого гражданина Азербайджана, а также иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца или находящихся под защитой представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для работников негосударственного сектора вне нефтегазовой сферы изменяются ставки обязательного государственного социального страхования:

• При заработке до 200 манатов действует нынешний порядок.

• От 200 до 8000 манатов: работник уплачивает 6 манатов + 10% от суммы выше 200 манатов; работодатель — 44 маната + 15% от суммы выше 200 манатов.

• Свыше 8000 манатов: работник — 786 манатов + 10% от суммы сверх лимита; работодатель — 1 214 манатов + 11% от суммы сверх лимита.

С 1 января следующего года увеличиваются ставки обязательного государственного социального страхования для физических лиц, занятых индивидуальной деятельностью (без привлечения наемных работников).

Для лиц, работающих ведущими, музыкантами, танцорами, ашыгами, актерами массовых развлечений и оказывающих индивидуальные фото-, аудио- и видеоуслуги, ставка социального страхования повышается с 5% до 8% от минимальной месячной зарплаты.

Для сапожников, ремонтников обуви, парикмахеров, портных, мастеров по ремонту бытовой техники, а также для домашних работников, нянь, личных водителей, садовников, поваров, сторожей, официантов и частных ветеринаров ставка увеличивается с 3% до 5% от минимальной месячной зарплаты.

Коэффициенты, применяемые для расчета ежемесячного страхового взноса, остаются прежними:

• в городе Баку — 2,0;

• в Апшероне, Сумгаите и Гяндже — 1,5;

• в остальных городах и районах — 1,0.

Для индивидуальных предпринимателей страховой взнос составит 2% от дохода, но не менее 15% и не более 100% минимальной месячной зарплаты.

При импорте каждого мобильного телефона будет взиматься акциз в размере 20 манатов. Один телефон в год для личного пользования освобождается от акциза. За регистрацию каждого дополнительного аппарата предусмотрена госпошлина в 100 манатов.

Срок налоговых льгот для медиасубъектов продлевается еще на три года — до 2029 года. Аудиовизуальные медиа в льготы не включены.

Продажа легковых автомобилей полного цикла производства будет освобождена от НДС на семь лет, начиная с 2027 года. Импорт грузовых автомобилей и их комплектующих для производства также будет освобожден от НДС на семь лет, начиная с 2026 года.

Ставка налога на доход от сдачи жилья в аренду для физических лиц снижается с 14% до 10%. При отсутствии налогового учета налог будет удерживаться арендодателем или налоговым агентом.